Roma - Lazio, biglietti polverizzati in poche ore: il dato

Il 5 gennaio è la data cerchiata in rosso dai tifosi biancocelesti, alle 20:45 all'Olimpico ci sarà il derby. Roma e Lazio si affronteranno a viso aperto regalando, come sempre, spettacolo e forti emozioni a cui i supporter non intendono rinunciare e il dato sui tagliandi venduti ne è la prova. 17.300 sono biglietti messi a disposizione per i laziali che nel giro di poche ore, come appreso dalla nostra redazione, hanno esaurito sia la Curva Nord sia i Distinti Nord. Ne restano ancora a disposizione 1400 in Tribuna Monte Mario lato Nord.

