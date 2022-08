Samp - Lazio, Puggioni: "Maximiano? Sarri lo vuole tutelare. Felice per Romagnoli"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Manca sempre meno a Sampdoria - Lazio e tra i tifosi che attendono il fischio d'inizio ce n'è uno d'eccezione. L'ormai ex portiere Christian Puggioni ha vestito diverse maglie nella sua carriera, ma quella più importante è stata sicuramente quella della Sampdoria, la squadra per cui tifa fin da bambino. Christian, oggi avvocato con tanto di diploma da direttore sportivo ottenuto con lode, ha voluto dire la sua in esclusiva alla nostra redazione sulla sfida tra Samp e Lazio, sulla questione Maximiano e sul sogno realizzato da Alessio Romagnoli:

"La Samp nelle ultime tre partite ha messo in campo delle ottime prestazioni riuscendo però a ottenere solo un punto. Quella di Sarri è una squadra che ritrova i suoi dettami, ha delle individualità pericolose e mi aspetto per questo una gara interessante. Immobile a parte, che è un attaccante davvero formidabile, mi aspetto una qualche magia, soprattutto se è in giornata, da parte di Luis Alberto che per me è un giocatore stratosferico per qualità di gioco. Un altro giocatore determinante è sicuramente Milinkovic-Savic. Attenzione alla Samp, perchè ha fatto un passo falso contro una diretta concorrente e per questo contro la Lazio credo che il livello di attenzione sarà molto alto. Mi aspetto tanto da Sabiri che in questo momento ha nelle corde la giocata più pericolosa e da Caputo.

Maximiano in panchina? Penso sia stata una scelta di Sarri per tutelare l'acquisto, forse perchè non lo vedeva ancora pronto per il calcio italiano. Non lo vede ambientato totalmente. Provedel per caratteristiche è molto congeniale al gioco di Sarri e credo che l'investimento fatto dalla Lazio sia davvero lungimirante in ottica di lavoro di sinergia con quelle che sono le richieste e le esigenze dell'allenatore.

Sono molto felice per Romagnoli, perchè so quanto ci tenesse a vestire la maglia della Lazio. Quando un giocatore arriva a coronare un sogno come il suo (e quello che ha vissuto lo stesso Puggioni difendendo i pali della sua Sampdoria), è una grande responsabilità. Quando giochi per la squadra che tifi ogni partita ha un peso diverso dalle altre per l'attaccamento alla maglia. Credo che saprà trasmettere, così come fa Cataldi, i valori del club agli altri compagni".