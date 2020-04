Serie A, il Consiglio di Lega: "Unanimità nel voler completare stagione"

Novità dal fronte Lega Serie A per quanto riguarda la ripresa del campionato. Questo il comunicato pubblicato alla vigilia dell'Assemblea di domani: "Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all'unanimità l'intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza. La ripresa dell'attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2 - si legge nella nota ufficiale - avverrà in ossequio alle indicazioni di FIFA e UEFA, alle determinazioni della FIGC nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori".

