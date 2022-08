Valladolid - Lazio, Sarri sconfitto ai rigori: dal dischetto sbagliano in due!

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Real Valladolid - Lazio si decide ai calci di rigore a alla fine a uscir vincitrice dal match è la squadra guidata da Pacheta. Decisivi gli errori dagli undici metri di Milinkovic e di Vecino. Il trofeo "Ciudad Valladolid" va alla squadra avversaria, i biancocelesti collezionano la seconda sconfitta in amichevole dopo quella pesantissima contro il Genoa. Le due squadre si affrontano a viso aperto per tutti i 90', ma la prima occasione ce l'hanno gli spagnoli con Monchu che, dopo essersi reso protagonista di un fallo ai danni di Pedro, prova la conclusione approfittando dell'errore a centrocampo di Milinkovic: la palla va di poco fuori. Risponde Pedro, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa avversaria. Al 14' Patric lancia in verticale Felipe Anderson, ma il pallone è troppo lungo per il brasiliano. Due minuti più tardi ci prova Lazzari: cross in area all'indirizzo di Immobile, El Yamiq arriva per primo. Al 18' il Valladolid si rende pericoloso con Sergio Leon, chiuso bene da Patric. Subito dopo Plata, cercato da Toni Villa, va a un passo dal gol del vantaggio. Al 43' l'occasione più ghiotta per i padroni di casa: la conclusione di Sergio Leon colpisce la traversa, salvando i biancocelesti.

SECONDO TEMPO - A inizio ripresa Sarri mette in campo Zaccagni per sostituire Pedro, acciacciato dopo il fallo di Monchu nei primissimi minuti di gara. Anche nei secondi 45' di gioco il trend non cambia: le due squadre si affrontano senza esclusione di colpi. Al 52' Kike trova Oscar Plano che si testa anticipa tutti, ma sbaglia la mira. Una manciata di secondi più tardi arriva la conclusione di Basic, su cui si fa trovare pronto il portiere Masip. L'allenatore cambia praticamente tutto il centrocampo, inserendo Marcos Antonio e Vecino al posto di Cataldi e Basic. Entra anche Gila al posto di Patric. Al 65' Immobile non arpiona per un soffio un pallone potenzialmente pericoloso, poiché avrebbe anticipato il portiere sul retropassaggio del difensore. Ancora Immobile viene anticipato qualche minuto dopo sul cross di Milinkovic. Il Sergente ci prova fino alla fine, ma la sua conclusione è troppo facile per Masip. Nel finale è Cancellieri a impensierire la retroguardia avversaria. L'ex Verona si propone ma non trova alcun compagno. Al 90' (più due minuti di recupero), il risultato è ancora sullo 0-0. Dunque la lotteria dei rigori, che premia il Valladolid, sul dischetto con Javi Sanchez, Ozala, Ivan Sanchez ed El Yamiq senza mai sbagliare. Dall'altra parte, gli errori di Milinkovic, che calcia fuori, e di Vecino, che si fa ipnotizzare dal portiere, condannano i biancocelesti.

