Verona - Lazio, probabili formazioni: difesa inedita, ancora Basic

Neanche il momento di analizzare il pareggio d'Europa League contro il Marsiglia, che la Lazio deve immediatamente pensare alla sfida di domenica contro il Verona. Contro i gialloblù, Sarri dovrà far fronte a importanti assenze nel reparto arretrato. Acerbi deve scontare il secondo turno di squalifica dopo il cartellino rosso rimediato a Bologna, mentre Luiz Felipe è stato "condannato" per una giornata per il gesto ai danni di Correa, arrivato al termine del match contro l'Inter dello scorso sabato. Per fronteggiare le due defezioni, il tecnico della Lazio dovrebbe chiamar in causa Patric e Radu. A destra dovrebbe toccare a Marusic,mentre a sinistra torna Hysaj. In mezzo al campo, Basic preferito a Luis Alberto. Il tridente offensivo dovrebbe essere quello consueto, composto da Pedro, Anderson e Immobile.

Di seguito, le probabili scelte dei due tecnici:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. A disp.: Pandur, Kalinic, Lasagna, Casale, Cancellieri, Ruegg, Berardi, Magnani, Bessa, Sutalo, Tameze, Hongla. All. Tudor

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson. A disp.: Strakosha, Adamonis, Lazzari, Vavro, Floriani Mussolini, Akpa Akpro, Cataldi, Escalante, Luis Alberto, A. Anderson, Moro, Romero, Muriqi. All.: Sarri.

