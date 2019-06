Coppa d'Africa, l'Angola di Bastos pareggia ancora: niente gol con la Mauritania

Secondo pareggio consecutivo per l'Angola di Bastos. Dopo l'1-1 contro la Tunisia nella partita d'esordio della Coppa d'Africa 2019, è arrivato un pari senza gol. L'avversaria della seconda giornata era la Mauritania, sconfitta nel match d'apertura col Mali, che comanda il Gruppo E con 4 punti. Il difensore della Lazio è rimasto in campo per tutti e 90 i minuti. Prossimo appuntamento il 2 luglio con Angola-Mali.