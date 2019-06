Coppa d'Africa, l'Angola di Bastos pareggia in rimonta

LAZIO, BASTOS ESORDISCE IN COPPA D'AFRICA - Al New Suez Stadium va in scena la partita d'esordio dell'Angola di Bastos - in campo dal primo minuto - in questa Coppa D'Africa. La sfida contro la Tunisia termina con un pareggio. Primo tempo senza troppi brividi, con le Aquile di Cartagine brave a cogliere l'occasione offerta dall'unico spunto offensivo: Sliti - centrocampista tunisino - viene atterrato da Paizo in area di rigore, l'arbitro indica il dischetto e Msakni concretizza il penalty. Nella ripresa, l'Angola cambia spartito e pigia forte sull'acceleratore, conducendo una gara intensa di fronte a una Tunisia decisamente in difficoltà. E alla fine arriva anche il pareggio: ripartenza delle Antilopi Nere, con Djalma bravo ad arrivare tutto solo al cospetto del portiere avversario, piazzando la palla in rete. Buona la prova di Bastos, che in più di un'occasione ha saputo tenere a bada un cliente come Wahbi Khazri del Saint-Étienne. L'Angola conquista un punto, nella prima partita del girone E: in programma alle 22 l'altra sfida del raggruppamento, quella tra Mali e Mauritania. Bastos e compagni torneranno in campo proprio contro quest'ultima sabato prossimo, appuntamento alle 16.30.

CALCIOMERCATO LAZIO, ACCORDO PER MILINKOVIC AL PSG?

CALCIOMERCATO LAZIO, SETTIMANA DECISIVA PER VAVRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALL'HOMEPAGE

Pubblicato il 24/06 alle 20:45