Euro 2024, Girone A | Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera: la mini guida

Al via Euro2024. Il 14 giugno inizierà il torneo che si svolgerà interamente in Germania. Ventiquattro squadre, divise in sei gruppi da quattro, si sfideranno fino ad arrivare alla finale dell’Olympiastadion di Berlino del 14 luglio. Si parte dal Girone A, composto da Germania, Scozia, Ungheria e Svizzera.

GERMANIA

La prima di tutte è senza dubbio la Nazionale ospitante: la Germania. In panchina dal settembre 2023 siede Julian Nagelsmann, uno dei tecnici più giovani dell’intero torneo. Dopo l’ultima grande delusione a Euro2021 (eliminazione agli ottavi per mano dell’Inghilterra) e al Mondiale 2022 in Qatar (out ai gironi), i tedeschi proveranno a ritrovare la loro miglior forma davanti a tutto il paese. Presenti in rosa le stelle Musiala e Wirtz, insieme all’esperienza di Müller e Gündogan e alle novità Undav, Anton e Mittelstädt dello Stoccarda formato Champions League. Assenti, su tutti, Hummels, Goretzka e Brandt lasciati a casa dal ct ex Bayern.

SCOZIA

Seconda qualificazione consecutiva agli Europei per la Scozia: non accadeva dal binomio 1992-1996. L’obiettivo della squadra di Steve Clarke sarà sicuramente quello di migliorare quanto fatto la scorsa edizione, superando almeno i gironi. Immancabili in rosa i leader McGinn, Robertson e McTominay, che quando veste la maglia della Nazionale si trasforma in goleador.

UNGHERIA

Presente a Euro2024 anche l’Ungheria, che con il ct italiano Marco Rossi sta scrivendo la storia dello sport nazionale. La terza qualificazione consecutiva al torneo (mai successo prima) è arrivata soprattutto grazie ai colpi di Dominik Szoboszlai, la stella più luminosa del calcio ungherese (da questa stagione al Liverpool dell’ormai ex Klopp). Insieme a lui sono stati convocati anche Sallai del Friburgo e l’esterno del Bournemouth Kerkez, in passato vicino alla Lazio e da tenere d’occhio.

SVIZZERA

L’ultima Nazionale del Girone A è la Svizzera del ct Murat Yakin, in carica dal 2021. Dopo aver raggiunto i quarti di finale (miglior risultato in assoluto nel torneo), battendo la Francia nell’ultima edizione, gli elvetici proveranno a farsi valere anche in Germania. In rosa c’è tanta qualità ed esperienza, a partire dalla porta dell’interista Sommer. Presenti poi Rodriguez, Mbabu e Akanji del Manchester City in difesa. A centrocampo e in avanti spazio a Xhaka, a Freuler, alla leggenda Shaqiri e agli attaccanti Okafor, Amdouni ed Embolo (rientrato a marzo dalla rottura del crociato).

