Italia, la Final Four nelle mani e un Mondiale tramontato: 2 impegni nel mirino

L'Italia batte l'Ungheria per 2-0 e centra la Final Four di Nations League. Quello di ieri si può definire come un risultato che può distogliere per qualche momento gli italiani dalla delusione legata alla mancata qualificazione al prossimo Mondiale. “È importante averlo raggiunto per la seconda volta, ma il resto rimane purtroppo", queste le parole di Roberto Mancini nel post partita contro l'Ungheria. Ma cosa aspetta adesso alla Nazionale? Come sottolinea la rassegna stampa di Radiosei, gli Azzurri si ritroveranno il 14 novembre a Coverciano per disputare due amichevoli. La prima è in programma il 16 novembre a Tirana contro l’Albania di Edoardo Reja mentre domenica 20, a Vienna, l'Italia sfiderà l’Austria. Il ct dovrebbe chiamare un gruppo rinnovato, la difficoltà di trovare un gran numero di giocatori è concreta. La pausa per il Mondiale infatti servirà a molti club italiani per allestire un recupero volto alla ripresa del campionato.