Italia, Mancini sulle scelte in attacco: "Con la Finlandia cambierò qualcosa"

Tempo di vigilia, tempo di conferenza stampa per il ct Mancini. In vista del match contro la Finlandia, l'allenatore ha parlato dei possibili cambi di formazione rispetto all'11 che ha battuto l'Armenia per 3-1: "Abbiamo ancora due allenamenti, qualche giocatore stanco c'è, chi ha giocato a Erevan torna oggi. Dobbiamo valutare, magari gioca a sinistra, è tutto da vedere. Attacco? Vediamo come stanno Belotti, Chiesa e Bernardeschi. Siamo all'inizio della stagione, giocare due partite e affrontare due viaggi così, è abbastanza pesante". Una speranza in più per Ciro Immobile, tenuto in panchina nella sfida di due giorni fa.

