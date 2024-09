Italia, problemi per Kean: le sue condizioni verso la Francia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'Italia è al lavoro a Coverciano per preparare le due sfide di Nations League contro Francia e Israele, che andranno in scena rispettivamente il 6 e il 9 settembre. Nel secondo giorno di allenamenti, però, è mancato in gruppo Moise Kean. L'attaccante della Fiorentina infatti è stato l'unico ad aver svolto un lavoro differenziato per un problema alla gamba destra. Le sue condizioni sono da tenere sotto controllo in vista proprio dei prossimi impegni.