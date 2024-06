Italia, Spalletti risponde a Mourinho: "Non dico nulla, ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intercettato da RAI Sport, il ct della Nazionale Luciano Spalletti ha risposto a José Mourinho in merito alle sue parole riguardo la qualità dell'Italia. Questo è ciò che ha detto: "Io a Mourinho non rispondo nulla. Faccio valutazioni mie e penso di farle obiettive. Dobbiamo avere quell'autostima che non ci crea difficoltà di fronte a nessuno ma al tempo stesso dobbiamo essere umili e pensare da dove partiamo, alle difficoltà avute. Poi c'è comunque da picchiare, però abbiamo delle qualità, abbiamo calciatori forti che stanno venendo fuori come Riccardo Calafiori che è un top".

Al magazine ufficiale della UEFA dedicato a Euro2024 invece ha dichiarato: "Siamo riconosciuti per essere bravi a fare la fase difensiva e giocare in ripartenza, ma ultimamente in Italia stiamo cambiando come atteggiamento. Dimarco e Di Lorenzo non è che si trovano a loro agio solo nella loro zona di competenza. Sanno fare i centrocampisti, sanno fare gli esterni che si buttano oltre la linea difensiva e hanno anche il piede per mettere la 'palletta' morbida dietro la linea difensiva. Arrivare da campioni è sicuramente un vantaggio. Ma dobbiamo far vedere di che roba siamo fatti e di cosa abbiamo dentro".