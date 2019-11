Lazio: André Anderson convocato dall'Italia Under 20

Mentre iniziano a circolare le prime voci d'addio (in prestito) a gennaio, Andrè Anderson colleziona un'altra convocazione con l'Italia Under 20. Inzaghi ancora non lo vede pronto, l'ex Salernitana è troppo acerbo per la Lazio. Ma per il suo ct, Daniele Franceschini, l'italo-brasiliano è un elemento di qualità su cui fare affidamento e da considerare a tutti gli effetti nel progetto tecnico. Gli azzurrini saranno impegnati il 18 novembre contro la Svizzera nella quinta giornata del Trofeo 8 nazioni: tre vittorie e un pareggio (nell'ultima partita contro l'Inghilterra, in cui André è subentrato al 45' ndr) lo score fino a qui. Dopo la sfida contro gli elvetici, saranno gli incontri con Germania e Olanda a completare il girone alla fine di marzo. Mese in cui Anderson potrebbe aver già lasciato Roma per andare a farsi le ossa altrove. Di seguito, l'elenco di tutti i convocati:

Portieri

Leonardo Loria (Juventus), Simone Ghidotti (Pergolettese)

Difensori

Raoul Bellanova (Bordeaux), Alessandro Fiordaliso (Venezia), Gabriele Bellodi (Crotone), Alessandro Buongiorno (Torino), Filippo Delli Carri (Juventus), Alessandro Tripaldelli (Sassuolo), Gianluca Frabotta (Juventus), Matteo Lovato (Padova)

Centrocampisti

Manolo Portanova (Juventus), Alessandro Mallamo (Juve Stabia), Salvatore Esposito (Chievo Verona), Andrea Danzi (Hellas Verona), Andrea Colpani (Trapani), Hans Nicolussi Caviglia (Perugia)

Attaccanti

Giacomo Raspadori (Sassuolo), Gabriele Gori (Arezzo), Emanuel Vignato (Chievo Verona), Domenico Alberico (Hoffenheim), Andrè Anderson (Lazio), Gennaro Borrelli (Delfino Pescara), Marco Olivieri (Juventus).

LAZIO - LECCE, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON STOVINI

LAZIO, MILINKOVIC CONVOCATO CON LA SERBIA

TORNA ALLA HOMEPAGE

Pubblicato il 9/10 alle 23:10