Serbia, i convocati del ct Tumbakovic: c’è Milinkovic - FOTO

La Serbia, nelle prossime due partite contro Lussemburgo ed Ucraina, cercherà di ottenere l’accesso diretto agli Europei del 2020. In vista del doppio impegno, in programma rispettivamente il prossimo 14 e 17 novembre, il ct Tumbakovic ha convocato 28 calciatori, tra cui il ‘Sergente’ Milinkovic. Oltre al centrocampista della Lazio, nell’elenco figurano altri quattro calciatori che militano in Serie A: Djuricic (Sassuolo), Maksimovic (Napoli), Kolarov (Roma) e Milenkovic (Fiorentina). Per arrivare al secondo posto nel proprio girone, la Nazionale dovrà imporsi su entrambe le avversarie e sperare in una non-vittoria del Portogallo. Di seguito, l’elenco completo, pubblicato sul profilo Twitter della selezione:

| 🇷🇸🦅 🆚 🇱🇺🇺🇦



Селектор Љубиша Тумбаковић изабрао је 27 играча за предстојеће #EURO2020 квалификационе сусрете против Луксембурга и Украјине у Београду. #SrcemSvim #Orlovi #Srbija #FSS pic.twitter.com/AvjJtx7B3C — Fudbalski savez Srbije | FA Serbia (@FSSrbije) November 8, 2019

Pubblicato il 9/11 alle 22:20