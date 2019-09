Lazio, Berisha torna al gol: doppietta contro l'Inghilterra

AGGIORNAMENTO ORE 22 - Dopo il primo gol, a 34 secondi dall'inizio della sfida contro l'Inghilterra, Valon Berisha si è tolto anche la soddisfazione di siglare una doppietta. Al 49esimo, il centrocampista della Lazio ha accorciato le distanze, su un parziale che vedeva gli inglesi in vantaggio per 5-1. Una partita ancora viva, quella che si sta giocando a Southampton, con il Kosovo pronto a rilanciare al 55esimo, segnando su calcio di rigore il 5-3. Gara ancora in corso.

Solo 34 secondi. Sono i ticchettii di orologio che sono bastati a Valon Berisha per sbloccare la gara fra Kosovo e Inghilterra. Il centrocampista della Lazio è tornato al gol dopo più di un anno di astinenza, a Southampton. L'ultima rete segnata da Berisha risaliva addirittura al 5 aprile del 2018, quando era ancora un giocatore del Salisburgo, in occasione della partita all'Olimpico giocata proprio contro la Lazio in Europa League. Il kosovaro si è reso protagonista prima pressando Stones e inducendolo all'errore, poi trafiggendo Pickford con il destro sull'assist di Muriqi. La partita è ancora in corso e chissà che non possa riservare altre emozioni al calciatore biancoceleste.

Pubblicato il 10 settembre alle ore 21