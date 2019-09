Lazio, i risultati del weekend del settore giovanile: esordi positivi

Sono cominciati ufficialmente i campionato dell'Under 16 di Marco Alboni e dell'Under 15 di Tommaso Rocchi. Esordio senza sconfitte per entrambe le compagini biancocelesti contro l'Empoli. Un pareggio e una vittoria per cominciare al meglio la stagione. Ecco i risultati e le classifiche.



UNDER 16 | Girone A, 1 giornata



Lazio - Empoli 0-0

Classifica: Pisa 3, Fiorentina 3, Sampdoria 3, Genoa 1, Juventus 1, Parma 1, Sassuolo 1, Empoli 1, Lazio 1, Torino 0*, Virtus Entella 0, Livorno 0, Spezia 0.

*Una partita in meno



UNDER 15 | Girone A, 1 giornata

Lazio-Empoli 4-3

Classifica: Juventus 3, Fiorentina 3, Lazio 3, Sampdoria 3, Spezia 3, Parma 1, Sassuolo 1, Torino 0*, Empoli 0, Livorno 0, Pisa 0, Genoa 0, Virtus Entella 0.

*Una partita in meno

