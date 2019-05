Lazio, niente Nazionale per Strakosha: Reja non lo convoca con l'Albania

Niente Nazionale, per Thomas Strakosha. Il portiere della Lazio era tra i preconvocati dell'Albania, ma l'infortunio al tallone che lo sta facendo tribolare nelle ultime settimane lo ha di fatto depennato dall'elenco definitivo di Edy Reja. Dunque, per le prossime sfide contro Islanda e Moldavia, non ci sarà. Tra i pali, sono stati convocati Etrit Berisha, Alban Hohxa e Gentian Selmani. Strakosha continua le sue terapie, sperando di recuperare presto dall'infortunio. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Etrit Berisha, Alban Hoxha e Gentian Selmani

Difensori: Elseid Hysaj, Naser Aliji, Kastriot Dermaku, Ardian Ismajli, Arlind Ajeti, Marash Plums, Ivan Balliu, Frederik Veseli, Enea Mihaj, Egzon Binaku ed Exile Mavraj.

Centrocampo: Amir Abrashi, Migjn basha, Ledjan Memushaj, Ergys Kaçe, Emenuele Ndoji, Kristi Qose, Myrto Ozuni, Taulant Xhaka, Ylber Ramadani, Ermir Lenjani

Attaccanti: Balaj, Cikallesh, Sadiku, Grezda e Roshi

