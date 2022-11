Mondiali, Neuer: "Andrò in campo con la fascia 'One Love', abbiamo il sostegno dei..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Manuel Neuer, capitano della Germania, nella giornata di ieri ha confermato che scenderà in campo con la fascia "One Love", in favore dei diritti civili, nel corso delle partite che giocherà per il mondiale in Qatar. Una decisione forte ma presa, spiega Neuer, con "il sostegno dei vertici della nostra federazione e con il presidente", una decisione che non ispira paura di possibili conseguenze per l'esperto portiere tedesco. La Germania, tra il caos e le polemiche che stanno avvolgendo questa edizione della Coppa del Mondo, ha preso posizione e ora attende la reazione del mondo calcistico.