Nations League, Turchia - Serbia 2-2: Milinkovic ancora in gol

Di sicuro il protagonista di questa pausa per le Nazionali. Milinkovic è balzato al centro dei riflettori per la doppietta che ha permesso alla sua Nazionale di battere la scorsa settimana la Norvegia e andare ai play off di Euro2020. Anche questa sera il biancoceleste si è reso protagonista nel match di Nations League tra Turchia e Serbia è ancora il Sergente a sbloccare il match segnando la rete del vantaggio. Assist di Ristic stacco di testa e palla direttamente in rete. Un gol che ricorda in tutto e per tutto quello realizzato dal centrocampista all'Inter con la maglia della Lazio. I serbi passano in doppio vantaggio grazie al rigore, procurato sempre da Milinkovic, segnato da Mitrovic. Nel secondo tempo però la Turchia prende coraggio e prima accorcia le distanze con Calhanoglu che fa anche l'assist per Tufan che pareggia i conti. Nel finale espulso Ylmaz per doppio giallo.

