Qualificazioni Mondiali, Vlahovic e Mitrovic battono l'Irlanda del Nord: solo panchina per Milinkovic

Prima gara e prima vittoria per la Serbia che nel match casalingo contro l'Irlanda del Nord ha portato a casa i primi tre punti del girone valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Eppure la gara si era messa in salita per i padroni di casa passati in svantaggio dopo 18' con la rete siglata da Browne. A rimettere in pari la situazione ci pensa l'attaccante della Fiorentina Vlahovic che con la sua rete sigla il temporaneo 1-1. Nella ripresa poi la doppietta di Mitrovic consolida il risultato del team di Stojković. Nel finale il gol di Collins accorcia le distanze ma non basta agli irlandesi per trovare il pareggio. Solo panchina per il sergente Milinkovic-Savic che il ct ha deciso di non impiegare per questa gara.

Kosovo - Lituania, Muriqi sigla il gol del raddoppio: il colpo di testa è imprendibile - VIDEO

Serbia - Irlanda, il sergente Milinkovic partirà dalla panchina

TORNA ALLA HOME PAGE