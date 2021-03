Serbia - Irlanda, il sergente Milinkovic partirà dalla panchina

Nazionali in campo a partire dalla giornata di oggi tra chi giocherà amichevoli e chi gare valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali del 2022 che si svolgeranno in Qatar. Alle 20:45 allo Stadio Rajko Mitić di Belgrado la Serbia sfiderà l'Irlanda. Tra i titolari però non figura il Sergente Milinkovic-Savic che quindi partirà dalla panchina e potrà essere una carta da giocare a gara in corsa dal ct Stojkovic.

Lazio, Di Marzio: "Inzaghi lascerà i biancocelesti. Ecco dove potrebbe andare"

Lazio, Sky o Dazn? Dove vedere in tv i prossimi impegni dei biancocelesti

TORNA ALLA HOMEPAGE