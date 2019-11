Salernitana, Dziczek infortunato. Ma la Polonia U21 lo convoca comunque

Sembra essere davvero una stagione stregata quella di Patryk Dziczek. Arrivato in estate alla Lazio dopo il titolo vinto con il Piast e girato subito alla Salernitana, il centrocampista classe ’98 ha dovuto attendere – nonostante gli elogi – oltre due mesi per convincere Gian Piera Ventura a dargli una chance. E proprio quando quell’opportunità stava per arrivare ecco l’infortunio nel riscaldamento contro la Virtus Entella. Un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio sinistro rimediato in uno scontro fortuito con Pinto e che, da previsioni, terrà Dziczek lontano dai campi per circa quaranta giorni. Bollettino medico che sorprendentemente non ha fermato però la Federazione polacca. Nelle scorse ore infatti il tecnico della selezione Under 21 Czesław Michniewicz ha inserito il ragazzo nato a Gliwice nella lista dei 24 giocatori convocati per le sfide internazionali contro Bulgaria (qualificazione agli Europei di categoria) e Montenegro (amichevole), in programma rispettivamente il 15 e il 18 novembre. Dziczek è un titolare inamovibile della Nazionale biancorossa, ma nonostante la chiamata è davvero impossibile stavolta possa scendere coi propri compagni. Tra quindici giorni lo staff medico granata ha programmato nuovi controlli dopo la distrazione del legamento collaterale-mediale. Eppure in Polonia sembrano voler vederci chiaro.

