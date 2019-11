Lazio, esami per Dziczek: il comunicato della Salernitana

Tanta sfortuna per Patryk Dziczek, infortunato sabato nel riscaldamento di Salernitana - Virtus Entella. Stamattina il centrocampista polacco di proprietà della Lazio si è sottoposto a degli esami, come riportato da un comunicato sul sito ufficiale granata: "Gli esami clinici-strumentali a cui si è sottoposto questa mattina Patryk Dziczek presso il Centro Polidiagnostico Check-Up hanno evidenziato un trauma distorsivo-contusivo al ginocchio sinistro con distrazione del collaterale mediale. Tra 15 giorni sarà effettuato nuovo controllo radiologico per definire la prognosi agonistica".

LAZIO, UFFICIALE LA DATA E L'ORARIO DELLA SUPERCOPPA

LAZIO, L'ALLENAMENTO A FORMELLO: EMERGENZA ATTACCO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE