Albania, il presidente federale Duka conferma l'ex Lazio Reja

RASSEGNA STAMPA - Edy Reja continuerà a esserere il CT dell'Albania. Nonostante la nazionale guidata dall'ex Lazio non sia riuscita a centrare la qualificazione al Mondiale che si svolgerà in Qatar questo inverno, la Federazione ha deciso di confermare l'allenatore. L'ufficialità arriva direttamente dalla bocca del presidente federale Armand Duka che, durante un'intervista, riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, ha dichiarato: "Ha la nostra fiducia. Peccato non aver centrato gli spareggi mondiali: abbiamo pagato la sconfitta con la Polonia".