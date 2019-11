Albania, Reja fino al 2022: "Ma quale vecchio, mi metto in gioco e punto ai record"

Nel 2022 avrà 77 anni, ma non ricordateglielo, Edy Reja considerà l'età un sentimento e non bada all'anagrafe. L'ex Lazio ha rinnovato il contratto con la selezione albanese, nonostante la qualificazione mancata ad Euro 2020, quel calcio si fida di lui: "È una sfida bellissima e un progetto forte, mi dà grande entusiasmo. Avrò la supervisione di tutto il movimento calcistico e poi se sono il ct più anziano in circolazione mi fa anche piacere", riporta la rassegna stampa di Radiosei. Non demorde il tecnico di Gorizia, non cita il Mondiale 2022 in Qatar perché ritiene i suoi un po' indietro rispetto ai 13 posti a disposizione, ma punta fortemente Euro 2024. "Questo è un paese vivo, abitato da gente che ha molta considerazione di noi italiani. Forse credono più in noi di quanto noi crediamo in noi stessi".