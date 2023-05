Anderson, il grande show davanti ai suoi maestri. Con Pioli quota 10, ma con Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Pioli e Sarri, i maestri di Felipe. Anderson si esibirà questo pomeriggio a San Siro davanti a entrambi. Il Felipe di oggi è un incontro tra quello conosciuto da Pioli e quello allenato da Sarri. Con l'attuale allenatore del Milan aveva imparato a muoversi senza palla, a imperversare tra le linee, non era più contemplativo, ne aveva liberato il talento. Con Mau ha ritrovato coraggio, la maturità mancante, è diventato il prototipo dell'attaccante moderno. È diventato buono per ogni missione. E con tre colpi nelle ultime quattro sfide, ha permesso a Sarri di difendere il secondo posto. Senza il miglior Immobile, è Felipe l'uomo chiave dell'attacco della Lazio. Un Anderson così, riporta la rassegna stampa di Radiosei, s'era visto nel 2014/15, con Pioli in panchina. Chiuse a 11 gol totali, ed è lì che Sarri ha iniziato ad ammirarlo. Felipe ha già battuto il record totali, gliene manca una per arrivare a dieci, ha cinque partite per superarsi, a partire dal Milan.

Felipe sa si essere arrivato all'apice della sua crescita, ma Sarri non gli permette di rilassarsi, lo spinge a dare il massimo sempre, a perfezionarsi. È la filosofia dell'utopia irraggiungibile. "Siamo vicini a una traguardo molto importante", le parole pronunciate dopo la vittoria sul Sassuolo. Il traguardo è la Champions, mai vissuta con la Lazio. Dopo la qualificazione con Piol, infatti, i biancocelesti uscirono ai preliminari. L'annata 2015/!6 non fu felice né per la Lazio né per Pioli né per Felipe: arrivò a sette gol in campionato, ma in mezzo alle tempeste. I due anni vissuti con Inzaghi lo spinsero ad avvicinarsi all'addio, il ritorno del 2021 con Sarri in panchina è valso la ripartenza. Si sono capiti al volo. Anderson si ripresenta a San Siro dopo il gol rifilato all'Inter: davanti a sè avreà gli allenatore che hanno orientato il suo talento. Felipe metà piolista, metà sarrista. A tutta forza, a tutta Lazio.

