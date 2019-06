Antinelli: "I tifosi pensano che io voglia il male della Lazio"

ANTINELLI SUI TIFOSI DELLA LAZIO - «Certi tifosi sostengono che faccio parte di un complotto, di una sorta di Spectre che vuole il male della Lazio. Non sono interessati ai fatti, anzi li cancellano. Le campagne di odio vengono architettate anche con l’aiuto di qualche collega che lavora in strutture marchiate dal tifo». A parlare così è Alessandro Antinelli, giornalista Rai, che è intervenuto su La Repubblica per commentare il rapporto tra stampa e tifosi a Roma. L'articolo del quotidiano sul caso De Rossi ha scosso l'ambiente giallorosso e provocato reazioni dei sostenitori che si sono schierati al fianco del loro calciatore e hanno accusato i giornalisti. Il giornale ha pubblicato oggi un articolo in cui ha raccontato come i tifosi di Lazio e Roma spesso abbiano attaccato i giornalisti "colpevoli" di raccontare e condannare alcuni episodi. Per quello che riguarda Antinelli, nello specifico, si fa riferimento al 2017 e ai festeggiamenti dopo il derby vinto per 3-1 dalla squadra di Inzaghi e ai famosi manichini esposti al Colosseo. Il volto di Rai Sport attaccò pesantemente i responsabili con svariati post su Twitter ricevendo le inevitabili risposte dei followers a tinte biancocelesti che gli facevano notare un eccessivo vigore nelle critiche alla Lazio. I tifosi accusarono (e accusano anche oggi, ndr) Antinelli di essere durissimo nei confronti dei biancocelesti e di essere, invece, molto più morbido o addirittura super partes in altre situazioni e dopo episodi dello stesso livello o molto più gravi (come le scritte contro Paparelli, ndr). Un atteggiamento che non è cambiato negli ultimi due anni, anzi, e che ha portato a una spaccatura difficile da rimarginare, ancora di più dopo le parole di oggi.

