Arbitri, arriva la svolta trasparenza: parleranno a 90° minuto

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Una rivoluzione per certi versi annunciata, adesso diventa ufficiale. Come riportato da Il Messaggero gli arbitri parleranno (anche se poco) dei match arbitrati. È prevista inoltre la possibilità di ascoltare gli audio dei dialoghi tra il direttore di gara e la sala Var delle partite di Serie A. Un assaggio in tal senso c'era stato nelle riunioni arbitrali quando il designatore arbitrale Rocchi fece ascoltare il colloquio tra arbitro e Var dopo il contestato gol di Acerbi a La Spezia. A garantire questi preziosi contributi che hanno come obiettivo quello di garantire una maggiore trasparenza sarà il noto programma 90° in onda sulla Rai.