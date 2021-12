Arslan torna sul gol alla Lazio: "Forestieri sapeva che ero lì. L'Olimpico..."

RASSEGNA STAMPA - Tolgay Arslan ha la Lazio come vittima preferita. Il tedesco con passaporto turco è andato in gol nelle ultime due gare giocate contro i biancocelesti all'Olimpico. Particolarmente importante quello del 2 dicembre scorso arrivato al 98' e che ha siglato il definitivo 4-4. Proprio su quel gol è tornato il calciatore dell'Udinese nella sua intervista a La Gazzetta dello Sport in cui ha raccontato: «Quello stadio, l'Olimpico, ha un fascino incredibile, a me piace tanto giocare a Roma. L'ultimo gol alla Lazio è stato bello, non solo perché ci ha garantito il pareggio. Forestieri sapeva che ero lì e lui sa cosa voglio. Ho colpito bene. Mi sentivo in fiducia»