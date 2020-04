Atalanta, Caldara: "Il campionato va finito, giochiamo anche tutta l'estate!"

«La curva del contagio sembra in calo: sarà quando sarà, ma credo che si debba finire e si potrà finire. Anche le coppe, magari con degli spareggi o partita secche, se necessario». Mattia Caldara vuole tornare in campo. Il difensore dell'Atalanta ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport della situazione che sta vivendo il mondo, sconvolto dal diffondersi del coronavirus. Il giocatore mette al primo posto la salute, ma spera che si possa tornare a giocare in sicurezza e, perché no, anche ad abbracciarsi dopo un gol. Il centrale spera che il campionato si possa concludere regolarmente, ma non chiude a ipotesi come playoff o playout o agli spareggi. Caldara non pensa alle vacanze estive, ma anzi suggerisce: «Giochiamo anche tutta l’estate: no problem, anzi. Quanto agli ingaggi, è un momento difficile: ognuno deve fare la sua parte».