Atalanta, Papu Gomez: "Siamo già in forma. Vogliamo portare gioia a Bergamo"

Il cammino della Lazio in campionato ripartirà da Bergamo, nell'importante sfida del 24 giugno contro l'Atalanta. In una lunga intervista ha parlato il capitano dei nerazzurri Papu Gomez, che ha parlato della ripresa: "Abbiamo l’enorme responsabilità di dover essere anche un esempio. Bergamo ha sofferto, tanto. Ripartenza, cosa significa per noi? La possibilità e la voglia di ridare gioia a chi ha sofferto in questi mesi. Non possiamo restituire morti, cancellare dolori: solo dare un po’ di allegria". Chiosa finale sulla condizione dei bergamaschi, che sembra già essere straripante: "Al mio fisico bastano 15-20 giorni per essere a posto, ma le dico la verità: quando ho visto come stavano i miei compagni dopo due mesi di quarantena, mi sono emozionato. E mi emoziono a vedere quanto corrono De Roon, Freuler, Hateboer, Gosens, Castagne: sono animali".