Balbo, la prima panchina di livello "offerta" da un ex laziale: "Lo perdoniamo"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Lorenzo Marucci

Abel Balbo adesso allena in Argentina, è alla guida dell'Estudiantes de la Plata, tra le società più gloriose del Paese. Dopo la felice esperienza della passata stagione, con il Centrale Cordoba, non vede l'ora di cominciare. Da tempo aspettava la grande occasione, gliel'ha offerta un laziale, Sebastian Veron, vice-presidente del club. L'ex calciatore della Roma, riporta la rassegna stampa di Radiosei, ha ironizzato su questo legame dal sapore di derby: "Certo, è laziale, però lo perdoniamo... siamo stati compagni in Nazionale, ho un rapporto molto buono con lui da tanti anni". Nel suo staff, anche Julio Lamas, allenatore campione del mondo con la Nazionale argentina di basket nel 2011. Balbo ha voluto fare scelte rivoluzionarie: "Non ho voluto amici nè ex calciatori, ho voluto una struttura diversa. Ho scelto tutte persone che non conoscevo, in base alle motivazioni. Martinez e Pineiro, miei aiutanti in campo, sono giovani e in gamba. Anche il preparatore, Emiliano Fleitas, è molto giovane".

