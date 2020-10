Bologna, Mihajlovic prepara la sfida alla Lazio: in dubbio De Silvestri e Sansone

Dopo la sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Sassuolo, il Bologna è chiamato a reagire. Di fronte ai rossoblù ci sarà subito una sfida ostica, quella contro la Lazio reduce dalla notte magica in Champions League. All'Olimpico Mihajlovic cercherà di strappare punti all'amico Simone Inzaghi e per farlo i suoi ragazzi dovranno sfoderare un'ottima prestazione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, sono diversi i dubbi di formazione per il tecnico serbo. Per la fascia destra l'ex De Silvestri sta cercando di recuperare dall'infortunio al ginocchio e farà di tutto per esserci, anche per un fatto sentimentale. In alternativa Mbaye o Calabresi, ma nessuno dei due garantirebbe la stessa affidabilità del romano.

L'ATTACCO - Anche Musa Barrow ieri si è allenato a parte per un problema alla mano destra che non gli impedirà di essere a disposizione sabato contro i biancocelesti. Scalda i motori Vignato, ieri schierato in allenamento al posto dell'affaticato Sansone. Il numero 10 è alla ricerca della migliore condizione, vedremo se Mihajlovic deciderà di dargli un altro turno di riposo o meno. Per il resto in campo ci sarà la stessa squadra che ha sfidato il Sassuolo, con l'attacco guidato dalle certezze Palacio, Orsolini e Soriano.

