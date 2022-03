Calciomercato Lazio, a mezza Italia piace Kostic: sul serbo anche la Roma

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' stato un pallino della Lazio per tutta la sessione di calciomercato estiva, poi alla fine Filip Kostic è rimasto all'Eintracht di Francoforte e la società ha virato su Mattia Zaccagni. Il calciatore serbo è in scadenza nel 2023 e ancora non ha firmato nessun rinnovo di contratto con il club tedesco. Per questo su di lui c'è l'interesse di mezza Europa, Italia compresa.

Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei oltre alla Lazio che non ha abbandonato l'idea del giocatore adesso su di lui si è inserita anche la Roma. Mourinho lo voleva già nella passata stagione a Trigoria ma la situazione finanziaria del club e lo spazio insufficiente in organico avevano interrotto ogni inserimento. Su Kostic c'è anche l'interesse della Fiorentina e dell'Inter. Le pretendendti però non mancano neanche all'estero: Arsenal FC, West Ham United, Atlético Madrid e Siviglia sono pronte a inserirsi.