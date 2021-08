Calciomercato Lazio, Adani: "Correa all'Inter? Io andrei su Muriel"

La Lazio aspetta un segnale concreto dall'Inter per Joaquin Correa, che Milano sponda nerazzurra sia la destinazione preferita del giocatore è ormai cosa nota a tutti ma serve una mossa vera da parte del club meneghino. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'ex difensore ed ex commentatore di Sky Sport Lele Adani ha detto la sua sul possibile intreccio di mercato dell'Inter con la Lazio: "Leggo di Thuram e Correa, io andrei su Muriel. Ma anche i primi due hanno un senso: il francese perché è un attaccante di “tutte cose”, fa il centravanti o l’appoggio a uno come Dzeko; il secondo perché ha i colpi".