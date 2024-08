Calciomercato Lazio | Chieste informazioni per un giocatore del Southampton

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Movimenti anche a centrocampo in casa Lazio. A Baroni non dispiacerebbe una pedina in più sulla linea mediana. Nelle scorse ore è tornato in voga il nome di Folorunsho, in uscita dal Napoli e per il quale De Laurentiis chiede 12 milioni più bonus. Ex settore giovanile della Lazio e grande tifoso biancoceleste, Michael può essere spinto verso la Capitale dal suo agente, lo stesso di Casale e Zaccagni.

Come riporta Il Corriere dello Sport, l'amichevole di ieri in Inghilterra è stata una buona occasione per sondare il terreno per Carlos Alcaraz, rientrato al Southampton dopo il prestito alla Juventus di sei mesi. E' un profilo che può interessare per aggiungere corsa e carattere in mezzo al campo. Nel test del Sant Mary's si è reso protagonista prima di qualche scintilla di troppo con Guendouzi e poi di una rissa con Romagnoli che gli è costata il cartellino rosso.