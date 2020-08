Calciomercato Lazio, Durmisi sogna il ritorno in Danimarca: pronta l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato della Lazio procede a vele spiegate in entrata. David Silva, Borja Mayoral e Fares sembrano essere molto vicini a tingersi di biancoceleste. Il club, però, lavora anche alle uscite. Se Berisha è volato in Ligue1 a titolo definitivo e MInala in Cina in prestito fino a dicembre, Riza Durmisi cerca una sistemazione. Il laterale sinistro, rientrato dal prestito al Nizza, è a caccia di una nuova avventura. Alla Lazio le porte sono chiuse e per lui si potrebbero riaprire le porte di un ritorno a casa in Danimarca. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, il Broendby, club dove il mancino è cresciuto, avrebbe presentato un'offerta per riportarlo in Nord Europa. Dopo il sondaggio di dodici mesi fa, i danesi stavolta sembrano voler fare sul serio.