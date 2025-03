Calciomercato Lazio | Fazzini ma non solo: si delineano gli obiettivi per l'estate

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il mercato non dorme mai, come dice sempre il ds Fabiani, e quale miglior momento della sosta per riscrivere la lista dei calciatori da trattare e portare a Roma in estate. Come scrive la Gazzetta dello Sport, l'interesse per Jacopo Fazzini non si è mai arenato ed è lui l'obiettivo prioritario: come scrive il quotidiano, la speranza è che con più tempo a disposizione, a partire da adesso, la trattativa possa concretizzarsi e finalmente si potrà regalare a Baroni quella che era la sua prima scelta per il centrocampo.

Non solo Fazzini, però. La Lazio ha messo gli occhi su Durosinmi del Viktoria Plzen ancor prima di giocare l'andata in Repubblica Ceca, gara in cui ha anche segnato ai biancocelesti. L'attaccante piace per la sua duttilità tattica, può giocare da prima e da seconda punta e ha una valutazione contenuta, sui 6-7 milioni di euro. Andrebbe a completare il reparto avanzato e potrebbe inserirsi gradualmente.

Per la difesa invece si guarda ancora in casa Verona. Gli occhi sono puntati su Jackson Tchatchoua, in Serie A dalla scorsa stagione e già allenato anche lui da Baroni. Conosce dunque già il calcio italiano, l'unico problema è che il suo rendimento sta attirando l'attenzione di altri club ed è per questo che la valutazione è piuttosto alta (10-12 milioni).