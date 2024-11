Calciomercato Lazio | Folorunsho e Gonzalez gli uomini giusti per Baroni?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio di Baroni sta volando in alto. L'ottimo avvio di stagione proietta i biancocelesti verso un campionato importante. Il gruppo può sempre crescere e migliorare e il mercato di gennaio si avvicina. Andranno valutate le condizioni di Castrovilli e le capacità di Dele-Bashiru di adattarsi al ruolo di mediano. Non è da escludere che possa essere aggiunta una pedina a centrocampo. Come riporta La Gazzetta Dello Sport, la Lazio potrebbe tornare su Folorunsho, già cercato in estate ma non si è mai andati oltre il prestito con diritto di riscatto. Ora la proposta potrebbe cambiare, ma il Napoli resta fermo sul valore complessivo di 13 milioni di euro. L'ex Verona è romano e tifoso laziale, cresciuto nel vivaio e ha avuto Baroni lo scorso anno, il quale lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Oltre al centrocampista italiano, che non occuperebbe posti in lista, c'è anche una pista argentina da seguire. Infatti, la Lazio è sulle tracce di Santiago Gonzalez. È un mediano di 21 anni abile in fase di copertura, con il contratto in scadenza a dicembre 2025. Seguito anche da Fiorentina e Bologna, il suo valore si aggira intorno ai 7 milioni di euro. Fabiani l'ha messo nel mirino e potrebbe bloccarlo nel mercato di gennaio per poi affondare il colpo in estate e continuare il ringiovanimento della rosa biancoceleste.