Calciomercato Lazio | Gazzetta: "Nel mirino Simeone e Lo Celso"

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio studia l'ultimo colpo in entrata della sessione estiva. La dirigenza a caccia di un calciatore offensivo per aumentare le frecce nell'arco di Baroni. Tanti nomi accostati ai biancocelesti: esterni, trequartisti, centravanti e jolly offensivi. Come riporta La Gazzetta dello Sport, resta viva l'ipotesi Giovanni Simeone con l'eventuale spostamento di Noslin sulla batteria dei trequartisti.

Il Cholito vuole giocare di più e non vede la luce con l'arrivo di Conte al Napoli. Contatti con l'entourage dell'argentino che hanno riacceso la scintilla dopo che sembrava una pista chiusa. Il club partenopeo lo valuta 15 milioni, ma può scendere fino a 12. Come alternativa c'è sempre Dia della Salernitana.

Se la Lazio invece decidesse di puntare sul trequartista, oltre a Bellingham jr, resta viva l'opzione Giovanni Lo Celso. Secondo Gazzetta, il fantasista argentino, reduce dall'assist decisivo in finale di Copa America per Lautaro, è in uscita dal Tottenham che lo lascerebbe partire per una cifra intorno ai 10/12 milioni. Per quanto riguarda l'ingaggio la richiesta è di 3 milioni più bonus. La Lazio riflette.