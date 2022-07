Calciomercato Lazio, gli scenari se dovessero partire Luis Alberto e Milinkovic

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Ricreata la difesa, ora c'è la necessità di mettere mano al centrocampo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, l'idea ormai chiara di Sarri sarebbe quella di sostituire Luis Alberto con Ilic in caso di partenza del Mago verso Siviglia. L'acquisto del centrocampista del Verona è però legato all'inserimento del trequartista Oliver Torres nella trattativa: gli spagnoli sono solo in attesa di cedere Koundè e incassare 65 milioni per gettarsi a capofitto sul mercato. Quello che ha in mente Monchi è di utilizzare Oliver Torres come contropartita aggiungendo circa 13/15 milioni per avvicinarsi ai 30 richiesti da Lotito (la Lazio dovrà riconoscere un 30% dell'eventuale rivendita al Liverpool). Il classe 1994 ha vinto la Liga e la Coppa del Re nel 2013/14 con l'Atletico Madrid, per poi spostarsi a Villareal e Porto con cui ha vinto campionato e Supercoppa. Col Siviglia guadagna 2,3 milioni a stagione. Comunque la prima scelta di Sarri (in caso di partenza di Luis Alberto) resta sempre Ilic (su cui ha messo gli occhi anche il Torino), valutato 13/15 milioni, non più 18. Per Vecino invece è previsto un un incontro in settimana: l'uruguaiano chiede 2,5 milioni di ingaggio, la Lazio gliene offrirebbe 2. Il suo arrivo è invece legato dalla partenza di Akpa Akpro. In queste ore sembra spuntare anche il nome di Udogie dell'Udinese valutato 20 milioni che arriverebbe solo se dovesse partire Milinkovic-Savic.