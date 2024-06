Calciomercato Lazio | Il Bologna su un talento del Verona: piace anche Thorstvedt

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il Bologna si rifà il look. Con l'addio di Thiago Motta e l'arrivo di Italiano rischiano di cambiare tante cose in casa rossoblu. Molto dipenderà dal mercato in uscita e dalle cessioni di lusso dopo una super stagione conclusa con la qualificazione in Champions League.

Il nuovo tecnico e la dirigenza emiliana sembrano aver già impostato le linee guida del mercato in entrata. Piacciono Gosens per la corsia mancina e Pavlidis per l'attacco, entrambi ex obiettivi di mercato della Lazio. Per la trequarti nel mirino c'è Suslov, talento del Verona accostato anche ai biancocelesti nelle scorse ore con l'arrivo di Baroni. Per il centrocampo, invece, occhio a Thorsvedt, retrocesso con il Sassuolo e ipotesi per la mediana della Lazio quando c'era ancora Tudor.