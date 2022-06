Calciomercato Lazio, Il Gazzettino: "Kiyine è vicino al Verona"

Il quotidiano è convinto che il calciatore, dopo l'addio al Venezia, potrebbe proseguire la sua avventura in Veneto cambiando maglia...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Potrebbe essere ancora in Veneto il futuro di Sofian Kiyine. Il centrocampista marocchino ha terminato il prestito al Venezia che non ha esercitato il diritto di riscatto che sarebbe diventato un obbligo in caso di permanenza in Serie A. I lagunari lo hanno salutato e il calciatore è pronto a tornare alla Lazio. Sarà però solo di passaggio perché dopo l'ottima stagione con arancioneroverdi è probabile che si apra per lui una nuova avventura nella massima serie. Secondo l'edizione odierna de Il Gazzettino, il giocatore sarebbe molto vicino al Verona. I gialloblù e la Lazio stanno parlando anche di Ilic e Casale e non è escluso che nell'affare possa entrare anche l'ex Salernitana. Nelle ultime due estati, infatti, l'Hellas aveva provato a portare il giocatore in città, ma non si era arrivati a un accordo. Ora le cose potrebbero cambiare e chissà che Kiyine non possa essere moneta di scambio per qualche affare anche se non è escluso che il suo passaggio al Verona possa essere slegato dalle altre operazioni. Non rimane che aspettare e nei prossimi giorni si conoscerà il destino del giocatore.