Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Milinkovic dice no al rinnovo"

Il centrocampista serbo avrebbe rifiutato il rinnovo di un anno e così la Lazio rischia di dover abbassare le pretese per il calciatore...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sergej Milinkovic Savic è vicino alla permanenza alla Lazio. Il sacrificio del calciatore, infatti, sembrava inevitabile per ricostruire la squadra. Per il serbo, però, sono arrivati solo sondaggi e nessuna offerta concreta. Il giocatore potrebbe restare così a Formello per la gioia dei tifosi, mettendo però la Lazio un po' con le spalle al muro vista la scadenza del suo contratto sia fissata a giugno 2024. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, la società avrebbe provato a prolungare l'accordo fino al 2025 ma per ora il serbo non ha accettato. Sul quotidiano si legge: "No di Milinkovic al rinnovo per un altro anno, che consentirebbe di valutare migliori offerte, eventualmente anche a gennaio. Lotito è già con le spalle al muro. Più si avvicina la scadenza nel 2024, più scende il prezzo. Altro che 100 milioni, nessuno si è spinto oltre la metà sino adesso. L'Arsenal ha fatto un sondaggio, lo United è interessato, ma aspetta il fotofinish del mercato per giocare al ribasso". Una situazione che andrà monitorata nelle prossime settimane, ma al momento appare difficile che qualche club faccia follie per assicurarsi il classe 1995.