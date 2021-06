Calciomercato Lazio, Il Messaggero: "Romagnoli promesso sposo nel 2022?"

CALCIOMERCATO LAZIO - Alessio Romagnoli non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan. Il difensore rossonero e il suo manager, Mino Raiola, avevano iniziato le trattative con la società meneghina per prolungare l'accordo. Al momento la situazione appare bloccata e così l'entourage ha iniziato a guardarsi incontro. Tra le tante ipotesi è spuntata anche la Lazio. Il profilo piace parecchio dalle parti di Formello. Il giocatore, poi, non ha mai nascosto la sua passione per i colori biancocelesti. Come sottolinea l'edizione online de Il Messaggero, l'interesse dei capitolini avrebbe fatto breccia e da sondaggio potrebbe diventare una vera e propria operazione. Romagnoli potrebbe tornare di attualità nelle prossime settimane e non solo. Qualora il centrale non trovasse l'intesa con il Milan, la Lazio potrebbe diventare una soluzione più che gradita adesso o nel 2022, quando Alessio potrebbe arrivare addirittura a parametro zero. Mancano dodici mesi alla scadenza del suo attuale contratto, ma la posizione di Romagnoli andrà seguita da molto vicino.