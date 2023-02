Calciomercato Lazio, il nome fatto da Sarri per sostituire Tare: è un big

Il mister biancoceleste avrebbe proposto a Lotito un nuovo candidato per l'eventuale sostituzione del direttore sportivo il cui contratto...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il rapporto tra Maurizio Sarri e Igli Tre continua ad animare l'ambiente in casa Lazio. Tra botta e risposta nel pre e post partita, tra i due non sembra esserci intesa totale. L'edizione odierna de Il Messaggero svela un retroscena che riguarda proprio il direttore sportivo e il nome proposto dal tecnico a Sarri per l'eventuale sostituzione dell'ex attaccante. Parlando del vice Immobile, il quotidiano spiega: "Lotito pretende la Champions adesso, eppure punta tutto su un investimento importante a giugno su un attaccante. Ci sta lavorando da tempo, Tare, in vista del rinnovo triennale, ma Sarri dovrà dare il suo benestare e soprattutto decidere se poi restare con la contemporanea permanenza del diesse. Non è una questione di incompatibilità caratteriale, ma proprio di feeling anche sui rinforzi e le scelte. Per questo Maurizio un anno fa aveva indicato Giuntoli (attuale dirigente del Napoli), uno in grado di capire il suo gioco e di seguirlo con nomi adatti (vedi Raspadori) alle sue caratteristiche. Il mercato si fa con le stesse idee".