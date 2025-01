Calciomercato Lazio | Intreccio Veiga tra Juve e formula: la situazione

RASSEGNA STAMPA - Lunghi dialoghi con il Chelsea, e non solo per Casadei. La Lazio ha sfruttato l'occasione per parlare anche di Veiga, classe 2003 (e quindi under 22). È un jolly: può giocare sia centrocampista che difensore centrale e terzino. Su di lui, però, è forte l'interesse della Juventus. La valutazione dei Blues è proibitiva: circa 25 milioni di euro.

La società biancoceleste ha chiesto informazioni per un possibile prestito. Ma non è semplice. I Blues, infatti, hanno solo un ultimo slot per cedere giocatori a titolo temporaneo e devono decidere con chi utilizzarlo, come scrive Il Corriere dello Sport. In più devono rispettare i vincoli del Fair Play Finanziario, così come la Lazio deve fare i conti con l'indice di liquidità. È un affare complicato, Lotito prova addirittura a chiudere due colpi in prestito con diritto o obbligo di riscatto.