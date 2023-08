Calciomercato Lazio | L'Empoli attende Akpa Akpro: oggi la sua risposta?

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Jean Daniel Akpa Akpro è il grande rimpianto dell'Empoli. Zanetti è stato chiaro, il francese è fondamentale nel suo scacchiere per permettere la presenza in contemporanea di Baldanzi e Cancellieri alle spalle di Caputo. Un elemento bravo nelle due fasi, ma meno offensivo rispetto agli altri due per non sbilanciare troppo la squadra. Il tecnico vuole il ritorno dell'ivoriano per completare il reparto. Lazio ed Empoli sono d'accordo da giorni per il trasferimento in prestito con diritto di riscatto, ma manca ancora la risposta dell'ex Tolosa. Come sottolinea l'edizione odierna de La Nazione, il centrocampista avrebbe chiesto qualche giorno all'Empoli prima di dare una risposta. Akpa Akpro, dopo aver riflettuto a lungo, avrebbe dato all’Empoli una sorta di scadenza, assicurando una risposta all’indomani della prima giornata di campionato. Quella risposta è attesa quindi per le prossime ore, nella speranza che sia affermativa. Il suo obiettivo, non è un mistero, era il ritorno al Tolosa, ma il club francese non avrebbe mai affondato il colpo ed è difficile pensare che lo faccia adesso. Non rimane che attendere con i due club che sperano che l'operazione possa andare in porto il prima possibile.