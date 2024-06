Calciomercato Lazio | La Gazzetta: "Attenzione alla tentazione Samardzic"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - "Va seguita attentamente la pista che si è aperta per il giocatore dell'Udinese Lazar Samardzic". È quanto scrive La Gazzetta dello Sport, che nell'edizione odierna ha fatto il punto sul mercato della Lazio. Tra i nomi già noti, resta viva la candidatura del centrocampista bianconero, che rimpiazzerebbe adeguatamente il vuoto lasciato dalla cessione di Luis Alberto.

Rispetto agli altri obiettivi (che non sono comunque esclusi), il suo eventuale acquisto comporterebbe un esborso maggiore. La rosea parla di circa 20 milioni di euro, ovvero la valutazione del club friulano. Per abbassare le richieste potrebbero essere inserite alcune contropartite, come Akpa Akpro (già in ballo nell'affare per Noslin con il Verona), Cancellieri e Basic (già cercato in passato dall'Udinese). Non è nulla di certo, ma la tentazione per il serbo rimane.