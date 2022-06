Calciomercato Lazio, la lunga estate di Milinkovic: il serbo è sul mercato ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà un'estate di passione questa per la Lazio e per Milinkovic-Savic. Il serbo mai come quest'anno è sul mercato e ci rimarrà fino all'ultimo giorno. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei c'è una consapevolezza da entrambe le parti che le strade potrebbero dividersi: la Lazio ha bisogno della cessione di un big per operare sul mercato, il Sergente ha raggiunto la maturità giusta per iniziare una nuova avventura. Lotito lo valuta 80 milioni e ad oggi ancora nessun club ha messo sul piatto quanto richiesto per portarsi via il serbo.

Milinkovic raggiungerà la squadra sotto le Tre Cime di Lavaredo a metà luglio e in attesa di capire quale sarà il suo futuro continuerà come sempre ad allenarsi. La certezza della sua permanenza si avrà solo il 1 settembre, a mercato chiuso, ma nel caso in cui non dovesse partire Lotito dovrebbe inevitabilmente rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 per non rischiare di perderlo a zero.